En Iran, un crash d’avion a secoué l’actualité. En effet, un Boeing 737 de la compagnie aérienne Ukraine International Airlines s’est écrasé ce mercredi, quelques instants seulement après avoir décollé de l’aéroport Imam Khamenei, à Téhéran. L’appareil, qui transportant près de 170 passagers, devait rallier Kiev dans la journée.

Le vol PS-753, supposé relier Téhéran à Kiev s’est crashé, avec à son bord, plus de 170 passagers. Interrogé à ce sujet, le chef du Croissant-Rouge iranien, a confirmé pour l’agence de presse Isna, qu’il était peu probable qu’il y ait eu des survivants, les premières images de l’accident étant relativement impressionnantes.

Des difficultés techniques ?

Selon les premières informations, des difficultés techniques seraient responsables de cet accident. L’avion, peu après avoir décollé, aurait commencé à piquer du nez, avant d’entamer une infernale descente, qui se terminera donc, de la pire des manières pour les passagers et le personnel de bord. Très vite, les secours ont été appelés avant d’être envoyés sur place, dix ambulances se retrouvant alors à proximité de l’appareil.

Boeing, une nouvelle fois impacté

Si aucun bilan officiel n’a été dévoilé, la zone est en proie à de terribles flammes, empêchant les secours d’intervenir. Une information confirmée par Pirhossein Koulivand, directeur des services médicaux iraniens Emegencsur IRINN. Une enquête permettra de rapidement en apprendre plus sur les raisons de cet accident, qui pourrait d’ailleurs, une nouvelle fois impacter Boeing, qui semble ne plus se sortir de la spirale infernale dans laquelle la firme se trouve depuis l’accident de Lion Air.

En effet, suite au double crash de Lion et Ethiopian Airlines, 346 personnes ont trouvé la mort. Directement responsable, Being, est accusé d’avoir caché certaines informations et mal géré son logiciel MCAS, anti-décrochage. Alors que le PDG Dennis Muilenburg a quitté son poste, la firme, qui pensait retrouver un peu de calme et de sérénité, vient donc de connaître une nouvelle désillusion. Un nouvel incident qui pourrait donc toucher Boeing au niveau économique mais également au niveau de la relation client.