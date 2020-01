C’est dans un contexte de crise entre les Etats-Unis et l’Iran, depuis le retrait unilatéral de Washington de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018 et le rétablissement des sanctions économiques américaines, que le président français a créé la polémique. En effet, Emmanuel Macron a lâché le jeudi 16 janvier dernier sur Twitter, un message utilisant le terme « Golfe arabo-persique » au lieu de « Golfe persique », provoquant la colère des iraniens sur la toile. Dans ce tweet, il annonçait qu’une force européenne composée de la France, la Belgique, le Portugal, l’Italie, le Danemark, l‘Allemagne, la Grèce et les Pays-Bas, sera déployée dans le détroit d’Ormuz pour consolider la sécurité maritime.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne réagit

« Dans la péninsule arabique et dans le Golfe arabo-persique, nous avons déployé en un temps record la Task force Jaguar, et par les initiatives avec nos partenaires européens, nous renforçons la sécurité maritime dans cette région si stratégique pour nous » a-t-il laissé voir sur Twitter. Le porte-parole de la diplomatie iranienne Abbas Moussavi a répondu au locataire de l’Elysée en lui rappelant que le Golfe se situant au côté sud de l’Iran s’appelle uniquement : « Golfe persique ». Il a profité de l’occasion pour faire savoir au président Emmanuel Macron que la présence militaire européenne dans cette région « est autant erronée que sa dénomination ».

Des erreurs corrigeables

A en croire Abbas Moussavi, ces deux erreurs « sont pourtant corrigeables ». Sur Twitter, le créateur du site d’information sur la République Islamique Lettres persanes, Roohollah Shahsavar a indiqué à Emmanuel Macron qu’il a toujours été question de Golfe persique. Un internaute a renvoyé le président français, avec une photo l’appui, à l’ancienne carte française qui date de 1878. La même remarque a également été faite par le spécialiste de l’Iran, Bernard Hourcade. Il a estimé que le nom « Golfe persique » a toujours été utilisé « d’un point de vue géographique et traditionnel ».