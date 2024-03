Macron pris à partie par un français qui ne se considère pas comme tel

Emmanuel Macron, pris à partie. En effet, le chef de l’État français, qui passé quelques jours en Guyane et au Brésil, a rencontré certains citoyens français, qui n’ont pas hésité à lui faire comprendre qu’il n’était pas vraiment le bienvenu. Des échanges francs et directs, qui ne manqueront pas de s’imposer comme l’une des images fortes de ce quinquennat.

C’est à Camopie, un petit village reculé, que le président Emmanuel Macron s’est rendu. Hélicoptère et pirogue ont été nécessaires pour lui permettre d’atteindre son objectif. Sur place, le chef de l’État a échangé avec des locaux qui l’ont accueilli en tenue traditionnelle. Des traditions qui sont à risque, notamment à cause de l’orpaillage et surtout, des vues brésiliennes sur certains territoires.

Publicité

Macron se rend en Guyane puis au Brésil

Face à ces dangers, le président Macron a tenu à rappeler que la France protégerait ces territoires et ces traditions, surtout face aux personnes qui n’hésitent pas à franchir les frontières pour piller les ressources naturelles. Pour autant, malgré ces envies de travailler pour assurer la pleine protection des territoires, bon nombre de guyanais semblent être indifférents à la venue du président Macron.

Pour eux, grève ou mouvements sociaux sont bien loin. Leur principale préoccupation ? L’autonomie. Et certains individus n’hésitent pas à le faire savoir. À Cayenne, capitale de la Guyane, un habitant a affirmé que ni lui ni ses proches ne se sentaient français. Résultat, beaucoup avaient du mal à comprendre pourquoi Emmanuel Macron se donnait la peine de se rendre sur place.

Des échanges tendus

Emmanuel Macron se rendait en Guyane dans le but de notamment se rendre à Kourou, le centre de lancement des fusées Ariane. Il allait y célébrer les 60 ans de sa création. Il souhaitait profiter de l’occasion pour se rendre au Brésil et échanger avec le président Lula. Une manière aussi pour lui de rappeler que la Guyane est un territoire français et que les orpailleurs brésiliens ne devaient ni ne pouvaient outrepasser la souveraineté nationale.