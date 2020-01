Au Japon, la grossesse reste un sujet maîtrisé d’une manière assez incroyable. Dans certaines grandes ou petites entreprises, des calendriers visant à autoriser telle ou telle femme à tomber enceinte existent. Gare à celle qui prendrait alors la place d’une de ses collègues. En 2018 par exemple, une jeune puéricultrice a été forcée de s’excuser auprès de sa direction après être tombée enceinte alors même que sa collègue avait reçu l’autorisation de le faire, bien avant elle.

Quelle fut donc la surprise pour les citoyens japonais, d’apprendre que le ministre de l’environnement, Shinjiro Koizumi, véritable étoile montante de la politique nippone, avait décidé de poser deux semaines d’un congé paternité bien mérité, afin de profiter de la naissance de son premier enfant. Une grande première dans l’histoire moderne d’ailleurs, puisqu’à ce jour, aucun ministre japonais n’a jamais osé franchir le pas.

Un ministre japonais pose des congés

Soucieux de casser les codes et insuffler un vent de fraîcheur au sein de la politique japonaise, Koizumi, 38 ans, souhaite devenir un véritable modèle pour les jeunes pères qui ne profiteraient pas assez des naissances de leur premier enfant. Un véritable choc au Japon, où tout ce qui entoure la grossesse reste relativement tabou et peu évoqué. Attention toutefois, son congé ne sera pas aussi étendu que nous pourrions le croire. Ses deux semaines, le ministre de l’environnement souhaite les répartir sur une période trois mois, afin de rester concentré sur les tâches les plus importantes qu’incombe sa fonction.

Soutenu par son gouvernement

En outre, il continuera à travailler de chez lui, optant pour des journées plus courtes. Résultat, le temps gagné sera comptabilisé et viendra se déduire des 15 jours posés. Dans un sens, ce congé ne ressemble donc pas vraiment à un congé, mais l’idée est symbolique et prouve que ce dernier, considéré comme un possible futur Premier ministre, pourrait pousser le Japon vers une toute nouvelle ère de modernité. Une initiative validée par ses collègues, comme Yoshihide Suga, porte-parole du gouvernement, qui a souligné l’importance de passer du temps en famille.