Bavure policière au Bénin : Le verdict du tribunal de Natitingou

Le verdict est tombé au tribunal de Première Instance de deuxième classe de Natitingou ce jeudi 25 avril. Trois des agents de police républicaine sur les quatre filmés en train de violenter un citoyen ont été condamnés à six mois de prison ferme. Selon les précisions qui ont été apportées sur ce dossier par Fraternité Fm, ils sont poursuivis pour abus d’autorité et coups et blessures volontaires. Le quatrième quant à lui n’est pas encore jugé. Il devra comparaître devant une autre juridiction. L’auteur de la vidéo, pour sa part, a été relaxé. La victime de la violence a écopé d’une peine de six mois assortis de sursis dans cette affaire.

Rappelons que, l’affaire fait grand bruit depuis quelques jours au sein de l’opinion publique. Plusieurs formations politiques ont interpellé le gouvernement par rapport à ces violences policières enregistrées lors de l’opération de répression des infractions liées au non-respect du code la route. Il s’agit d’abord du parti Les Démocrates et ensuite, de celui de la mouvance l’Union Progressiste Le Renouveau. Ces deux formations politiques ont demandé au gouvernement de venir s’expliquer devant la représentation nationale. Notons également qu’il y a quelques jours, des numéros verts avaient été mis à disposition du public pour dénoncer les abus qui auraient pu être enregistrés au cours des opérations de contrôle.