La tante du président nord-coréen Kim Kyong-hui est réapparue en public pour la première fois en six ans depuis l’exécution de son mari. Elle a été aperçue aux côtés de son neveu Kim Jong-un à la soirée de la célébration de la Nouvelle Année Lunaire. Elle avait totalement disparue de la scène publique depuis que son mari avait été exécuté sur ordre de son neveu Kim Jong-un. Divers bruits avaient couru sur le sort qui lui aurait été réservé après l’exécution de son mari Jang Song Thaek.

Jang Song Thaek avait été considéré par beaucoup comme le numéro 2 du régime nord-coréen. Il occupait le très sensible poste de premier vice-président de la commission de la défense nationale. Mais contre toute atteinte, il avait été déchu de ses fonctions par le leader Kim Jong-un avant d’être arrêté et exécuté. Il était accusé de tentative de subversion et de renversement du régime de Kim Jong-un, ce que contextent plusieurs sources en Corée du Sud. La presse officielle KCNA l’avait alors taxé de traître.

Une apparition surprise

Depuis son exécution, sa femme et tante de Kim Jong-un avait disparu de la scène publique. Certains observateurs de la Corée du Nord avaient prétendu qu’elle avait dû être exilée ou assassinée après l’exécution de son mari. La réapparition de Kim Kyong-hui aux côtés de la famille est donc une véritable surprise pour les observateurs du plus hermétique des Etats. Un retour à la grâce inattendue de celle qu’on croyait disgraciée à jamais.

A la fête de la Nouvelle Année lunaire le 25 janvier dernier, elle est apparue assise au premier rang à côté de son neveu Kim Jong-un, de la femme de celui-ci Ri Sol Ju et sa sœur Kim Yo Jong. Toute la famille paraissait très enthousiasmée par le spectacle du nouvel an coréen.