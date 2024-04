Cobalt: Un pays du Maghreb pourrait avoir de grosses réserves

La République Démocratique du Congo (RDC) se distingue mondialement en tant que leader incontesté de la production de cobalt, un minerai essentiel à la fabrication de batteries lithium-ion. Avec des réserves substantielles estimées à plus de 3,6 millions de tonnes, soit environ 70% des réserves globales, la RDC est au cœur de l’industrie mondiale du cobalt. Cette prééminence s’explique par l’abondance de ses ressources minérales, qui attirent de nombreux investisseurs et entreprises internationales.

Dans le Maghreb, le Maroc, connu pour ses mines de phosphate, pourrait bientôt ajouter le cobalt à ses exportations minières. La mine de Jbiel, située dans la région d’El Kelaâ des Sraghna, a récemment attiré l’attention pour son potentiel en cobalt. Actuellement, elle produit principalement du cuivre, mais Kharrouba Copper Mining, son exploitant canadien, envisage d’étendre ses activités au cobalt. À cette fin, la société cherche activement des investisseurs et a initié des pourparlers avec l’américain Cunningham Mining.

L’entreprise canadienne, implantée au Maroc depuis 2012, a d’abord concentré ses efforts sur l’extraction de cuivre à Jbiel, tout en explorant le potentiel de divers autres minerais dans la région, y compris la barytine à Zagora. En 2018, Kharrouba a marqué un tournant stratégique en exprimant son intention d’exploiter ces nouveaux gisements, en plus de renforcer ses opérations de cuivre existantes.

Kharrouba Copper Mining a investi plus de 30 millions de dollars dans ses projets marocains, incluant l’exploration et le développement d’infrastructures minières. L’entreprise dispose maintenant de cinq puits miniers et d’une usine de traitement du minerai capable de traiter 400 tonnes par jour, consolidant ainsi son empreinte industrielle dans la région.

L’infrastructure déjà en place, alliée aux avancées techniques et logistiques de l’entreprise, positionne idéalement Kharrouba pour commencer l’extraction et le traitement du cobalt à Jbiel. Ces développements pourraient significativement augmenter la production de cobalt au Maroc, qui aspire à intégrer le top 10 mondial des producteurs.

Actuellement, le Maroc est le deuxième producteur africain de cobalt avec une production annuelle de 2.400 tonnes. Bien que loin derrière la RDC, le royaume a également une présence notable dans le raffinage du cobalt, représentant 1% de la production mondiale, selon le rapport 2022 du Cobalt Institute. Ces ambitions marocaines pourraient redéfinir son rôle sur la scène minière mondiale, notamment face à la domination de la Chine, qui contrôle 76% de la production mondiale de cobalt raffiné.