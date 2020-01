La célèbre actrice et mannequin Cameron Diaz, faisait en ce début d’année une annonce stupéfiante. Il faut dire que selon la presse people, l’actrice aujourd’hui de 47 ans s’était faite un nom pour n’avoir jamais eu d’enfants. Mais ce 3 janvier, Diaz et son mari, Benji Madden, révélaient sur leurs pages Instagram que la nouvelle décennie s’annonçait pour eux exceptionnelle, alors qu’ils célébraient la venue d’un nouveau membre en leur famille.

Vœux de postérité réalisés pour les Madden

« Bonne année des Maddens! Nous sommes si heureux, bénis et reconnaissants de commencer cette nouvelle décennie en annonçant la naissance de notre fille, Raddix Madden », publiait ce Vendredi Diaz dans un post sur Instagram. Ajoutant en substance, « Elle a instantanément capturé nos cœurs et complété notre famille ». Cependant, le couple soucieux de protéger la vie privée de leur nouveau bébé, avaient-ils averti qu’ils ne publieraient pas de photos de Raddix, ni ne partageraient plus de détails sur les réseaux sociaux.

Du coup l’actrice Diaz, qui n’avait non plus donné aucune indication sur comment la fille était née ; accouchement, mère porteuse ou adoption ; ne laissait aucune autre option aux fans que de la croire sur parole. Mais avait-elle rassuré, Raddix serait « vraiment, vraiment, très mignonne ».

Le fait pour la célèbre actrice de n’avoir voulu jusqu’à maintenant avait longtemps fait les choux gras de la presse people et intrigué bien de fans. Surtout lorsqu’en 2012, elle acceptait de jouer dans « Ce qui vous attend si vous attendez un enfant » une comédie romantique retraçant la vie de cinq couples alors qu’ils vivent les sensations fortes et les surprises d’avoir un bébé. L’actrice avait avait alors 39 ans et avait été selon les critiques , d’un jeu remarquable.