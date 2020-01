Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, signait en Novembre dernier, avec le géant chinois de la vente en ligne, un mémorandum d’accord (MoU). Cet accord devrait à terme établir une plateforme mondiale du commerce électronique, eWTP, en Éthiopie, qui permettrait aux petites et moyennes entreprises (PME) éthiopiennes de pouvoir atteindre de gros marchés internationaux dont le marché Chinois et à leur fournir une formation adaptée à leurs besoins. Et les inscriptions pour le premier programme de formation débutaient ce Jeudi.

Une grande opportunité pour les PME en Ethiopie

Le hub eWTP serait destiné à permettre le commerce transfrontalier, à fournir des services intelligents de logistique et de traitement des commandes. Mais pour pouvoir l’utiliser à bon escient, les entrepreneurs auraient besoin de s’approprier son mode de fonctionnement, ainsi que les règles et usages en cours sur les plateformes de e-commerce. D’où, ce premier programme de formation Alibaba Netpreneur pour les entrepreneurs et les propriétaires d’entreprises éthiopiens prévu pour mars 2020 et organisé en partenariat avec le ministère éthiopien de l’Innovation et de la Technologie.

Le programme de 10 jours serait prévu pour se tenir au siège d’Alibaba à Hangzhou, en Chine. Selon le communiqué de presse de l’entreprise, les candidatures pour le programme peuvent déjà être soumises via le site Web de formation Alibaba Netpreneur jusqu’au 19 janvier 2020. Le but selon Jack Ma étant d’enseigner aux participants à « accélérer le développement numérique de leur entreprise et à travailler avec des parties liées pour créer des cas de réussite qui deviendront les pierres angulaires de leurs communautés locales et, en fin de compte, de l’économie numérique dans son ensemble ».