L’école 42 de l’homme d’affaires français Zavier Niel et actionnaire du réseau téléphonique Free compte s’installer bientôt au Sénégal selon le site d’informations socialnetlink.org. Une perspective qui pourrait bouleverser le secteur du numérique avec la formation de nouveaux techniciens opérationnels. Les formations proposées par l’école 42 sont gratuites.

Une formation de pointe gratuite

L’école 42 forme des personnes âgés entre 18 ans et 30 ans dans les métiers du numérique, une perspective salutaire tenant compte du manque de développeurs qualifiés au Sénégal. En plus de la gratuité du programme et une formation sans enseignant ni volume horaire imposé à l’étudiant à qui aucun diplôme préalable n’est exigé pour bénéficier de la formation, l’école 42 pourrait représenter la solution pour les entreprises qui peine à trouver des salariés hautement qualifiés dans les nouvelles technologies.

Le secteur numérique au Sénégal attire

Avec un secteur numérique prometteur, le Sénégal serait une destination privilégiée des compagnies évoluant dans le domaine des TIC. Ainsi l’école 42 qui est représentée dans plusieurs pays (Etats-Unis, Belgique, Pays-Bas, Maroc, Afrique du Sud, Moldavie, Ukraine, Russie et Finlande) compte “faire du Sénégal un hub pour couvrir l’Afrique francophone. Dakar pourrait être la troisième capitale africaine d’accueil” renseigne le site.