Fermement opposé au maréchal Haftar, le président turc Recep Tayyip Erdogan a tenu ce samedi, à mettre en garde l’Union européenne. Selon lui, la chute d’al-Sarraj, chef du Gouvernement d’union nationale soutenu par l’ONU, entraînerait une résurgence du terrorisme islamiste. Un terrorisme islamiste qui aurait d’importantes répercussions sur le continent européen.

En effet, la Libye ressemble désormais à une véritable porte d’entrée sur l’Union européenne. Dans le cas ou le pays venait à devenir une nouvelle Syrie, de nombreuses questions se poseraient alors. Pour Erdogan, il apparaît donc relativement clair que le GNA d’al-Sarraj doit rester en poste, ce dernier apportant de véritables garanties de stabilité politique et sociale.

Erdogan craint une résurgence du terrorisme islamiste

Dans les faits, le président turc semble craindre une résurgence de groupes tels que l’État islamique ou Al-Qaida, deux organisations ayant connu la défaite, que ce soit en Syrie ou en Irak. L’instabilité que représenterait l’arrivée au pouvoir d’un homme comme Haftar pourrait ainsi favoriser le retour de ces groupes terroristes. Véritable garant de la démocratie et du respect des droits fondamentaux, al-Sarraj jouit donc d’un clair soutien d’Ankara.

Pour rappel, c’est au mois d’avril 2019 que le maréchal Haftar a lancé une vaste opération de reconquête. Toutefois, ce dernier n’a pas encore réussi à reprendre Tripoli. Si un cessez-le-feu a bel et bien été signé le 12 janvier dernier par tous les acteurs engagés dans la région, sous l’impulsion de Moscou et du président Poutine, la situation reste susceptible de déraper à la moindre petite escarmouche. Un conflit qui, s’il venait à se relancer, pourrait s’internationaliser alors qu’Ankara a d’ores et déjà confirmé l’envoi de 2.000 de ses hommes sur le sol libyen.

Une conférence sur la paix, tenue à Berlin

Un conflit toutefois évitable, surtout si l’Union européenne se décide à ouvertement et fermement défendre al-Sarraj. Une annonce de ce type accentuerait, selon la Turquie, la pression sur les épaules d’Haftar qui n’aurait finalement d’autres choix que de renoncer face à tant de soutiens extérieurs. D’ici là, une conférence internationale sur la paix en Libye sera tenue du côté de Berlin, l’occasion pour tous de prendre de réelles mesures afin d’aider Tripoli à se reconstruire et à tourner la page d’une guerre qui aura eu d’importantes répercussions sociales et économiques.