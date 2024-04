Maghreb: cette marque parmi les meilleures ventes en France

Le Maroc, terre de saveurs et d’innovations, continue de marquer sa présence sur les marchés européens, défiant toutes les embûches et résistant aux préjugés tenaces. Si les producteurs marocains ont souvent dû affronter des obstacles sur le chemin de l’exportation vers l’Europe, leurs produits n’en brillent pas moins sur les étals des supermarchés, et l’exemple de la tomate cerise du groupe Azura en est une parfaite illustration.

Dans un paysage où la concurrence est féroce et où les marques françaises dominent souvent, la tomate cerise marocaine s’est hissée avec audace à la 10e position des marques les plus vendues en France en 2023. Un exploit remarquable qui témoigne de la qualité et de l’attrait des produits du royaume auprès des consommateurs français.

Plus qu’un simple succès commercial, cette performance souligne la confiance accordée par les consommateurs à la marque marocaine. Avec un volume impressionnant de 116 millions d’opérations enregistrées en France l’année dernière, la présence de la tomate cerise Azura s’est affirmée dans près de 16,9 millions de foyers français, avec un taux de réachat remarquable de 75%.

Ce succès ne se limite pas à une simple percée sur le marché français. En se hissant à la première place dans la catégorie des fruits et légumes, la tomate cerise marocaine rivalise avec des géants de l’industrie alimentaire tels que Herta, Président, Panzani, Pasquier, voire même des marques mondialement reconnues comme Coca-Cola.

Ce qui rend cette réussite encore plus exceptionnelle, c’est l’engagement sans faille du Groupe Azura en faveur de la qualité, de la durabilité et de la responsabilité sociale. En adoptant une stratégie axée sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Azura s’efforce d’améliorer son impact environnemental à chaque étape de sa chaîne de production.

Cette politique ambitieuse se traduit par des actions concrètes, telles que la recherche agronomique visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, la production sous serres non chauffées pour une meilleure préservation des ressources, la gestion optimisée de l’eau, la réduction des emballages plastiques et la valorisation des déchets.

En parallèle de ces efforts environnementaux, le Groupe Azura ne néglige pas son rôle dans le développement socio-économique des communautés locales au Maroc. À travers sa Fondation Azura, il mène des projets concrets visant à promouvoir l’éducation et à soutenir des initiatives de gestion durable des ressources naturelles, bénéficiant ainsi à des milliers de personnes dans le sud du pays.