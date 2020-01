La tension entre les USA et l’Iran vient à nouveau de monter d’un cran. Et pour cause, après l’assassinat du général Soleimani par les américains, l’Iran avait promis de se venger. Ce mercredi matin très tôt, pendant les cérémonies en l’honneur du général iranien. D’après une information confirmée par les autorités iraniennes et les USA, l’Iran a tiré plusieurs missiles sur deux bases américaines en Irak.

Pour l’heure aucune information sur les dégâts ou d’éventuelles victimes. Mais le pays menace d’ores et déjà d’attaquer Israël et les alliés américains dans la région en référence à l’Arabie Saoudite, si jamais les USA répliquaient à cette attaque:

« Nous conseillons au peuple américain de rappeler les troupes américaines (déployées dans la) région afin d’éviter de nouvelles pertes et de ne pas permettre que la vie de ses soldats soit davantage menacée par la haine toujours croissante du régime » a déclaré un porte-parole de l’armée. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.