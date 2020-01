Isabel dos Santos, la fille milliardaire de l’ancien président multimilliardaire de l’Angola, Eduardo Dos Santos ; aurait prétendu être une femme d’affaires autodidacte, qui aurait à force de volonté et de jeu de coude, réussi à se construire un empire commercial d’une valeur de 2 milliards de dollars. Il y a quelque jours cependant, sur la base d’une mine de documents, les ‘’Luanda Leaks’’, des journalistes d’investigations sans livrer leur source, révélaient que la femme d’affaire aurait usé de voies pas très conventionnelles pour bâtir son empire. Ce lundi, le père des ‘’Luanda Leaks ‘’ se révélait lui-même au monde.

Les ‘’Luanda Leaks’’

Les Luanda Leaks sont un ensemble de données informatiques et d’informations ; 715 000 courriels, graphiques, contrats, audits et comptes qui tous avaient trait à Isabel Dos Santos, la femme la plus riche d’Afrique et à son empire. Isabel Dos Santos s’était fait un nom et une fortune grâce à des rôles clés et à l’acquisition de parts dans certaines des industries les plus importantes de l’Angola. Les documents fournissant des détails sur la façon dont ces participations avaient été acquises, y compris les décrets présidentiels dont elle aurait bénéficié et la formation d’un réseau de sociétés écrans offshore, pour gérer le tout.

A la suite de ces révélations, Le nouveau gouvernement angolais ouvrait une enquête criminelle et demandais le gel des avoirs de la femme d’affaires dans les banques européennes et américaines, affirmant qu’elle et son mari étaient responsables de l’évasion de plus de 1 milliard de dollars de fonds publics.

Isabel Dos Santos quant à elle nierait tout acte répréhensible tout en insistant sur le fait que l’enquête et les documents divulgués faisaient tous partie d’une attaque politique coordonnée et d’un complot monté de toutes pièces pour lui faire perdre tout crédit et faire « main basse sur sa fortune ».

Rui Pinto à l’origine des ‘’Luanda Leaks’’

Mais ce lundi, Rui Pinto Le pirate informatique, de 31 ans, déjà en attente de jugement dans une prison de Lisbonne pour extorsion et autres crimes, et reconnu être à l’origine de “Football Leaks“, un autre trésor de 70 millions de documents, qui mettaient à nu les transactions « illégales » des clubs de football européens ; révélait être également à l’origine des Luanda Leaks.

Selon ses avocats, William Bourdon et Francisco Teixeira da Mota, le jeune homme, motivé uniquement par une volonté de voir informer le public, aurait remis le disque dur contenant les documents à la Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF) enfin 2018. Et ce serait cette plateforme qui aurait remis le disque au Consortium international des journalistes d‘investigation (ICIJ), qui en livrant les conclusions de ses enquêtes avait été à l’origine de l’affaire ‘’Isabel Dos Santos’’.

Mais pour, les avocats du pirate, le fait pour lui de se déclarer l’auteur des fuites sur Isabel Dos Santos, n’était pas fortuit. Selon Me Teixera da Mota, le but était de montrer que le pirate informatique, serait avant tout chose un lanceur d’alerte et était désireux que les gouvernements étrangers à qui les révélations avaient servi puissent aider à poser, sur leur client un regard « différent » ; en le considérant « comme le lanceur d’alerte » qu’il était. Mais aussi et surtout que ces Luanda Leaks, puissent aider à montrer la bonne foi de Rui Pinto et à éloigner les autorités judiciaires portugaises de « l’approche punitive » qu’ils auraient, à son endroit, adopté jusqu’à présent.