Ce lundi 06 janvier 2020, dans le centre du Mali, plus précisément à Alatona, une localité située entre la frontière mauritanienne et Ségou, 5 militaires ont perdu la vie dans l’explosion d’une mine artisanale alors qu’ils étaient en mission d’après les informations rapportées par le ministre porte-parole du gouvernement et chargé de la communication.

«Une mission FAMa (Forces armées maliennes) est tombée dans une embuscade à l’EEI (engin explosif improvisé) ce matin… Bilan provisoire: 5 soldats morts et 4 véhicules détruits» a relaté le ministre dans une publication sur twitter. Il a ajouté que des renforts ont été déjà déployés sur les lieux afin de ratisser le périmètre en vue de « neutraliser les ennemis ».

Par ailleurs, les pays du Sahel, particulièrement le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont depuis un moment, le théâtre de plusieurs attentats suicides perpétrés par certains groupes islamistes malgré le fort dispositif sécuritaire et les précautions prises par les forces armées nationales. A tout ce dispositif s’ajoute également les 4.500 soldats français de la force anti-djihadiste Barkhane et les casques bleus de l’ONU présents au Mali.

Plus 140 soldats déjà tués

Rappelons qu’au cours de la période qui s’est étendue de septembre à décembre 2019, les assaillants islamistes ont déjà éliminés plus de 140 soldats maliens dans le cadre d’une rébellion qui a cours depuis 2013. Ils opèrent très souvent avec les mines artisanales EEI (Engin explosif improvisé) dont la fabrication est simple et efficace contre les véhicules.

Ces djihadistes ne manquent souvent pas aussi de s’en prendre à la population civile par les mines qu’ils posent aussi sur les axes routiers. Selon un rapport de l’organisation des nations unies datant d’octobre 2019, au cours des trois premiers mois de l’année, 110 civiles ont perdu la vie à cause de ces mines.