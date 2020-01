Devant la chambre criminelle de Dakar ce lundi 06 janvier, Samba Sékou Dia Sow comparaissait pour le meurtre de Fatoumata Mactar Ndiaye, défunte présidente du Conseil Economique Social et Environnemental du Sénégal (CESE). Evoquant la thèse de l’envoûtement, l’accusé a cité des personnalités politiques comme étant les commanditaires de la mort de son défunt employeur.

Les déclarations du meurtrier

Poursuivi pour l’assassinat de Fatoumata Mactar Ndiaye chez qui il travaillait en qualité de chauffeur au moment des faits, et pour tentative d’assassinat contre le fils de cette dernière, Adama Bâ, Samba Sékou Dia Sow alias Bathie accuse des autorités de la localité de Pikine d’être les commanditaires. Ce dernier a notamment cité le deuxième questeur de la localité, Awa Niang ainsi que le maire Abdoulaye Timbo et sa propre tante Fatoumta Sow. “Awa Niang ma proposé la somme de 500 000 francs CFA pour introduire des talismans dans le domicile ou dans la voiture de Fatoumata Mactar Ndiaye, ce que j’ai refusé” soutient le présumé meurtrier.

“C’est le marabout qui a attaqué Fatoumata Mactar Ndiaye”

L’accusé en poursuivant cite un certain marabout “tout vêtu de blanc” qui l’aurait envoûté avant de se rendre en sa compagnie chez la victime le lendemain : “Il a laissé son véhicule loin. Il était vêtu de blanc. C’est lui qui a attaqué la dame. Il l’a assénée de plusieurs coups dans son appartement. Adama est venu taper sur la porte. Il me donne du lait encore en me remettant un couteau pour que je l’assène à Adama Ba“. Le ministère public a requis la peine à perpétuité alors que la partie civile réclame 500 millions de francs CFA. Le tribunal a renvoyé le procès au 21 janvier.