Incarcéré depuis le mois de janvier 2019, MHD s’apprêterait à sortir de prison. En effet, selon sa sœur, le rappeur pourrait bien être amené à être libéré dans les jours qui suivent. Si l’information reste à confirmer, l’artiste aurait atteint le délai d’incarcération provisoire maximal, fixé par la loi française, à un an. Attention toutefois, celui-ci n’est pas encore totalement sorti d’affaire.

Nous sommes le 6 juillet 2018. Ce soir-là, le jeune Loïc K. est renversé par une voiture rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement de Paris. Très vite, une troupe de jeunes sort de l’habitacle et se rue sur le jeune homme qui décédera des suites des violences subies. Une affaire qui prendra une ampleur certaine lorsque MHD sera alors mis en cause par les forces de l’ordre. Six mois après les faits, ce dernier sera effectivement arrêté avant d’être placé en détention provisoire.

MHD, bientôt sorti de prison ?

La justice lui reproche d’être le propriétaire de la voiture ayant servi le soir du drame. En outre, plusieurs vidéos auraient capté ce qui semble être son image. Teinture blonde, survêtement puma que seul l’artiste est supposé avoir, les points de comparaison sont nombreux et la justice est persuadée de son coup. Le rappeur lui, nie tout en bloc, reconnaissant toutefois que le véhicule utilisé était bel et bien le sien. Toutefois, il aurait accepté de le prêter à ses proches.

Une affaire loin d’être terminée

Depuis, MHD et ses conseils ont réclamé à de multiples reprises sa remise en liberté. La justice française, inflexible, a toujours refusé ces requêtes, se contentant d’affirmer que les preuves, en l’état actuel des choses, justifiaient un emprisonnement provisoire. S’il était amené à sortir de prison, MHD ne serait toutefois pas tiré d’affaire, ce dernier étant sous le coup d’un procès dont la date n’a pas encore filtré.