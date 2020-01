Patrick Balkany, l’ancien maire de Levallois-Perret a préféré le canal d’une lettre pour s’adresser à ses administrés selon des informations relayées par certains médias français. Ce fut l’occasion pour celui qui fait face depuis quelques mois à des poursuites judiciaires de s’exprimer sur les raisons pour lesquelles il ne sera pas candidat pour le compte du prochain scrutin électoral dans sa commune.

Certains ont empêché l’expression du suffrage universel

On retient de ses écrits que certains n’avaient pas intérêts à ce qu’il se présente à nouveau à l’élection. Aussi, selon la lettre, se sont-ils arrangés pour empêcher sa participation. « À l’évidence, certains ont fait en sorte d’empêcher le suffrage universel, fondement de notre Constitution, de s’exprimer librement » a-t-il fait savoir dans la lettre dont la distribution à tous les habitants de Levallois-Perret a commencé ce jeudi 16 janvier 2020.

En effet, la Justice a requis contre lui l’exécution provisoire de sa peine d’inéligibilité. Il est poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Il a été condamné à 4 et 5 ans de prison ferme. Cette lettre intervient alors qu’il serait retourné dans sa prison pour santé. Depuis plus d’un mois, il était hospitalisé à l’hôpital Cochin, puis à la Pitié-Salpétrière.

“Souffrance personnelle…”

Dans sa lettre adressée aux habitants de Levallois-Perret, l’homme qui a dirigé la ville pendant plusieurs décennies a fait part de sa « souffrance personnelle très profonde et douloureuse » pour avoir renoncé à son sixième mandat. Il n’a pas manqué d’avertir ses administrés sur les agissements de certains de ses anciens soutiens.

Sans pour autant mentionner un nom spécifique, il les invite à la vigilance. « Je vous demande instamment de ne pas vous laisser abuser par celle ou ceux qui se réclament faussement de mon soutien » indique Patrick Balkany.