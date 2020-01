Une zone frontalière entre le Nigéria et le Cameroun a subi une explosion en début de semaine. L’explosion a eu lieu dans le marché de Ngala du côté nigérian de la frontière. Le marché de Ngala est situé dans la zone frontalière entre la ville de Ngala-Gamboru coté nigérian et celle de Fotokol, côté camerounais. L’explosion a fait une dizaine de morts et une trentaine de blessés.

Le ministère camerounais de la défense assure que la dizaine de victimes sont toutes de nationalité nigériane. Quant aux blessés, ils sont tant nigérians que camerounais. Contrairement à ceux à quoi on se serait attendu, il est fort possible que cette explosion ne soit pas d’origine terroriste. Dans son communiqué, le ministère camerounais de la Défense déclare : « Les premiers éléments de l’enquête et les témoignages des survivants prouvent avec certitude qu’il ne s’agissait pas d’un attentat-suicide ».

Accident ou attentat ?

Cette explosion pourrait en effet être purement accidentelle selon certains témoignages recueillis sur place. Deux jeunes gens seraient à l’origine de ce drame. Les deux jeunes auraient retrouvé une grenade et seraient venus au marché dans l’intention de se faire de l’argent avec cet objet de la mort. C’est en essayant de vendre cette grenade qu’ils auraient effectué une mauvaise manipulation ayant entraîné l’explosion.

Cependant l’hypothèse d’un attentat-suicide déguisé en accident n’est pas à exclure totalement. Des sources affirment qu’il s’agirait bel et bien d’un attentat terroriste et que ce sont des kamikazes qui se seraient fait exploser. Les enquêtes en cours devraient permettre de déterminer les causes réelles de cette explosion ayant fait ce triste bilan humain.