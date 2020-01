C’est dans un contexte d’instabilité en matière de sécurité au Congo, que l’armée nationale est parvenue à conquérir la zone de Madina située dans la localité de Beni à l’est du pays. La région se trouvant dans la province du Nord-Kivu a été reprise des mains des rebelles appartenant aux forces démocratiques alliés (ADF) qui s’est installée en République démocratique du Congo (RDC), il y a plus d’une vingtaine d’années. L’information a été donnée par les autorités militaires de la RDC. Via une vidéo publiée sur Twitter, le général Peter Cirimwami adressait de la part des hautes autorités, les félicitations aux soldats qui se sont engagés dans la lutte contre les rebelles du groupe ADF.

Les rebelles commettaient notamment des meurtres

« Je vais profiter de l’occasion pour transmettre les félicitations du président de la République, du ministre de la Défense et du chef d‘État-major, aux FARDC et spécialement à la troupe qui a pris la conquête de Madina » a laissé entendre Peter Cirimwami. Notons que les rebelles avaient été auparavant chassés de l’Ouganda, où le groupe a été créé. Arrivé en RDC, ils commettaient de nombreuses atrocités dont des meurtres, des viols et des vols. L’opération ayant permis de reprendre Madina, s’inscrit dans le cadre de l’opération Sukola1, démarrée à partir de 2015, visant à neutraliser les rebelles ADF.

Cette opération a eu son lot de sacrifices. Lors d’un communiqué publié la semaine dernière, le général Léon-Richard Kasonga avaient indiqué que l’armée congolaise intervenant dans la région de Beni avait perdu 60 soldats au cours des affrontements contre les ADF.