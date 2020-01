C’est une nouvelle polémique que vient de lancer le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Un geste posé en faveur d’un Rwandais, qui n’enchante pas forcément les congolais qui y voient « une moquerie et une trahison ».

En effet, Vital Kamerhe et son épouse Amida Shatur étaient invités à la cérémonie de mariage du fils de James Kabarebe (conseiller du président Rwandais Paul Kagame, en matière de défense et sécurité). C’est ainsi que le numéro un du cabinet du président congolais, se décida d’offrir « 30 vaches » aux jeunes mariés, et ce, au nom du chef de l’Etat congolais, pour dit-il, « consolider les liens entre le Rwanda et la RDC ».

La scène est de ce samedi 04 janvier 2020 à Kigali, la capitale Rwandaise. « Nous avons, conformément à notre tradition, quand on va à un mariage, on donne toujours des vaches, et donc nous avons décidé de donner 30 vaches aux jeunes mariés. D’avantages seulement, renforcer les liens entre le Rwanda et le Kivu, la RDC et le Rwanda, puisque je voudrais dire au jeune homme que quand les vaches-là vont mettre bas, il va me trouver chaque fois du lait, c’est la tradition », a déclaré Vital Kamerhe dont la vidéo où s’exprime circule largement sur la toile. Kamerhe est même aller plus loin dans ses propos, déclarant que le président Tshisekedi regrette de ne pas avoir été invité.

« Fêter avec l’ennemi »

« 30 vaches offertes, qui valent tout simplement entre 15.000 et 30.000 dollars américains. 15.000 dollars si elles sont achetées au prix de 500 USD chacune et 30.000 USD si elles sont achetées à 1.000 USD », ces calculs et estimations sont effectués par les internautes qui du coup, mettent de nouveau « en procès un homme cité dans une affaire de détournement de 15 millions USD destinés à des compagnies de distribution de pétrole »

Un journaliste consterné et abasourdi, écrit sur twitter : « Je n’ai rien, alors rien contre les Rwandais mais Mr Vital Kamerhe, je crois qu’en pleine menace de balkanisation de notre pays, vous qui êtes le n°1 du cabinet du président devriez éviter de cracher sur nos morts en allant fêter avec l’ennemi. C’est aujourd’hui que je vous découvre. Triste ».

« Au Rwanda lors du mariage du fils de James Kabarebe, Vital Kamerhe a donné 30 vaches aux mariés pourtant au Kasaï les gens meurent de la famine, et cela intervient alors que nous sommes à la recherche d’une somme colossale de 15 millions USD miraculeusement disparus », s’insurge un militant du mouvement LUCHA sur Facebook.

Un autre citoyen commente dans un forum sur WhatsApp : « VK et sa femme donnent 30 vaches en guise du cadeau au sanguinaire Rwandais James Kabarebe, alors que nos militaires au front n’ont même pas reçu un poulet en guise du cadeau de fête de l’année ».

Il y a à peine 4 jours, le cardinal de Kinshasa Fridolin Ambongo, numéro un de l’église catholique en RDC avait confirmé devant la presse, l’existence d’un plan de balkanisation de la RDC. Selon lui les populations Rwandaises et Ougandaises sont régulièrement déversées dans la région de Beni afin de concrétiser un plan d’occupation, d’où la persistance des massacres des populations locales.

Les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri et Haut-Uele, seraient en voie d’être annexées au Rwanda.« Ce geste de Kamerhe confirme l’hypothèse de Ne Mwanda Nsemi qui dit que le pouvoir est au service du Rwanda ! », s’exclame un autre internaute.

Glody Murhabazi, Correspondant en RDC