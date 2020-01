C’est une histoire qui pourrait paraître comme de la comédie, mais il était bien sérieux et ferme dans ses propos. L’ancien député Congolais Zacharie Badiengila Alias Ne Mwanda Nsemi, a, dans une déclaration faite ce samedi 4 janvier 2020 à Kinshasa, mis fin à la présidence « mascarade » du président Félix Tshisekedi et se proclame « président de la République », à dater de ce samedi.

Applaudit par ses partisans à sa résidence qu’il appelle « palais royal », ce leader du mouvement politico-religieux « Bundu Dia Kongo », dit avoir bénéficié « d’un coup d’Etat divin », et par conséquent il prend la place du président Félix Tshisekedi. il annonce aussi qu’il va bientôt nommer un premier ministre « pour mettre fin à la misère du peuple congolais ».

Le sort de Tshisekedi et Kabila

Ne Mwanda Nsemi, reproche à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, « d’avoir épousé une femme Rwandaise et qu’il est au service du Rwanda ». Il demande à Tshisekedi de choisir là où il veut vivre, car il fait désormais parti du peuple congolais comme tout autre citoyen et est « libre de rester à Kinshasa ou aller vivre ailleurs ».

Par ailleurs, il demande au président honoraire de la RDC, Joseph Kabila de quitter le pays dans 72 heures et aller en exil dans un pays de son choix.

« À partir de ce moment, je demande au président Kabila, de partir en exil dans un pays de son choix pendant 3 années pour revenir au Congo en tant qu’homme d’affaires et pas en tant que président. Au Rwanda on n’acceptera jamais qu’un congolais devienne président de la République et Kabila, après trois ans, il va revenir au Congo en tant qu’homme d’affaire, je suis disposé à lui donner la nationalité congolaise s’il remplit les exigences de la loi. Il a volé beaucoup d’argent, il est milliardaire et il va revenir pour investir », a déclaré Ne Mwanda Nsemi.

Il convient de préciser que Ne Mwanda Nsemi avait été arrêté et condamné le 03 mars 2017 dans la prison centrale de Makala pour « tentative de soulèvement populaire ». Après deux mois en prison, il s’est évadé et a disparu de la scène politique avant de signer une surprenante réapparition le 06 mai 2019 au bureau du Conseil National de Suivi de l’Accord de la Saint Sylvestre.

Il n’est pas le seul à se proclamer président de la République, puisque l’opposant Martin Fayulu revendique le même statut depuis les élections du 30 décembre 208 perdues au profit de Tshisekedi Tshilombo Félix.

Glody Murhabazi, Correspondant en RDC