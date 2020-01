Visite du Président du Bénin Patrice Talon a Washington DC : une opportunité pour un moment d’enseignement sur les valeurs démocratiques fondamentales et les droits humains fondamentaux.

Selon un reportage de Mediapart Bénin, le président Patrice Talon a entamé une visite de 4 jours à Washington, DC (dimanche 26 janvier au jeudi 30 janvier 2020), dans le cadre d’une “mission économique et stratégique”.

Aux États-Unis, le chef de l’État béninois rencontrera les responsables de la Société financière internationale (SFI), dont le directeur général, M. Phillipe LEHOUEROU; le Vice-Président de la Banque mondiale, M. Hafez GHANEM; le président de la Banque mondiale, M. David MALPASS; la directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Kristalina GEORGIEVA; le président-directeur général de Millennium Challenge Corporation, M. Sean CAIRNCROSS; le secrétaire d’État Américain, Mike POMPEO; et des Béninois travaillant au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale à Washington DC.

Ce serait négligent de ma part si je ne rappelais pas à mes sœurs, frères et amis américains, à la communauté africaniste de Washington DC, ainsi qu’aux hôtes officiels du président, que la République du Bénin, pays jadis surnommé le berceau de la démocratie en Afrique, est maintenant une autocratie sous la dictature de Patrice Talon. Le Bénin c’est maintenant:

un pays où les droits humains fondamentaux n’existent plus et où la terreur subsiste;

un pays où les voix dissidentes sont systématiquement traquées, réprimées, emprisonnées et / ou exilées;

un pays où les dernières élections ont été non inclusives et réprimées dans le sang;

un pays où les 83 représentants du peuple au Parlement ont été nommés par le président;

un pays où l’armée a reçu l’ordre de tirer avec des balles réelles sur des manifestants pacifiques;

un pays où les journalistes sont réduits au silence et emprisonnés pour avoir exercé leur métier;

un pays où les médias privés ou indépendants, les stations de télévision et de radio, les journaux critiques pour le gouvernement sont interdits et systématiquement fermés;

un pays où Internet est systématiquement coupé pendant les élections;

un pays où les utilisateurs des médias sociaux et les activistes du web sont systématiquement traqués et emprisonnés;

un pays où la constitution a été modifiée le soir de Halloween sans procédure régulière;

un pays où la séparation des pouvoirs n’existe plus et où les trois branches du gouvernement sont sous le contrôle exclusif du président;

un pays qui n’investit plus dans son peuple, qui ne gouverne plus équitablement et qui manque de liberté économique et démocratique.

Pour citer simplement le tweet du 24 janvier 2020 de l’ambassadeur Herman «Hank» Cohen, ancien secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires africaines au sein de l’administration du président George W. Bush, «ceci marque la fin officielle de la première démocratie multipartite en Afrique et le début du régime fasciste de Talon.»

Nous espérons et croyons fermement que la visite pourrait servir de moment pédagogique pour éduquer le président Patrice Talon sur les valeurs démocratiques fondamentales de la sainteté de la vie, la liberté d’expression, la vérité dans la gouvernance, la justice, la liberté, la diversité, la recherche du bonheur, le bien commun, populaire, la souveraineté et le patriotisme.

Nous voudrions inviter le Secrétaire d’État Mike Pompeo, l’administration américaine, le Congrès américain et certains hôtes du président, à défier leur visiteur sur l’urgence de restaurer la démocratie au Bénin en organisant des élections législatives inclusives avec la participation de tous les partis politiques et en traduisant rapidement en justice les sponsors et auteurs des meurtres post-électoraux d’avril, mai et juin 2019 par les forces armées du pays.

Omar Arouna, MBA

Ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis