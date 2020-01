Une célèbre humoriste française s‘est faite remarquée par un lapsus, quand elle a prononcé le nom du film « J’accuse » du cinéaste franco-polonais Roman Polansky. En effet, Florence Foresti prochaine maîtresse de la cérémonie de la 45e édition des César, a révélé la liste des nommés ce mercredi 29 janvier 2020. Aux côtés du président de l’Académie des César, Alain Terzian, l’actrice âgée de 46 ans a annoncé : « Roman Polanski pour ‘Je suis accus…’ » avant de rectifier « J’accuse ».

L’Académie ne devait pas avoir des positions morales

La séquence n’est pas passée inaperçue aux yeux des internautes qui ont eu des avis partagés. Certains ont rappelé que Florence Foresti parraine l’association Women Safe, venant en aide aux femmes victimes de violences, tandis que d’autres ont salué son audace. Sur le réseau social Twitter, une internaute était d’accord pour applaudir Florence Foresti et son« lapsus ».

« En vrai, je ne comprends même pas comment elle pourrait aller à la soirée… Et plus globalement, je n’arrive pas à comprendre que les rares détracteurs de Polanski participent à cette mascarade. Foresti compris. Ça me dépasse. » a notamment laissé voir un autre twittos. Alain Terzian a fait savoir que l’instance qu’il préside n’a pas à avoir des positions morales, avant d’ajouter que la totalité des films sortis du 1er janvier au 31 décembre sont éligibles.

Notons que le film « J’accuse » de Roman Polansky, arrive à la tête des nominations aux Césars, en étant douze fois nommé notamment dans la catégorie du meilleur réalisateur et du meilleur film. Pour rappel, le producteur fait l’objet de poursuites judiciaires depuis 1977 aux USA, où il est accusé d’avoir sexuellement abusé d’une adolescente de 13 ans, Samantha Gailey.