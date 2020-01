Les éléments de la sureté urbaine ont procédé à l’arrestation de trois individus de nationalités sénégalaise et congolaises rapporte le quotidien national Le Soleil. Ces derniers, accusés de trafic de documents administratifs ont été déférés au parquet ce 31 décembre révèle la même source.

Trois faussaires concernés

Les suspects, un sénégalais et deux congolais sont poursuivis pour les délits de faux et usage de faux en documents administratifs, escroquerie et trafic de migrants et association de malfaiteurs. Les éléments de la sureté urbaine auraient saisi au domicile de ces derniers des cachets d’ambassade, des dateuses ainsi que des passeports français, maliens, guinéens, congolais et sénégalais, au nombre de 200.

Un matériel informatique de pointe aurait également été saisi chez les prévenus. Ce serait grâce à ce matériel en question importé du Congo que les faussaires confectionnaient des visas ainsi que des passeports de différentes nationalités.