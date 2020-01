L’Afrique devient un pôle d’attraction des grandes puissances qui ne veulent pas rester en marge des énormes potentialités de ce continent. Le sommet Royaume-Uni – Afrique, le premier du genre, a vu se rassembler à Londres plus d’une vingtaine de pays africains autour du premier ministre britannique Boris Johnson pour échanger sur les perspectives de développement du continent africain. On sait que Londres essaie d’être plus présent en Afrique. L’année dernière, le commerce avec le Royaume avait augmenté de 14% et les investisseurs ont connu plus de 7% de hausse.

Après la Chine, la Russie, le Japon etc., c’est au tour du Royaume-Uni de tenir ses assises avec l’Afrique. Vingt-et-une nations africaines étaient présentes au rendez-vous de Londres, dont 16 pays représentés par leurs chefs d’Etat. Le premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé son souhait de voir son pays se distinguer comme « un investisseur de choix » en Afrique. L’homme tient à nouer de nouveaux liens avec d’autres pays, d’autant que son pays quittera l’Union Européenne dans quelques jours le 31 janvier 2020.

7 milliards et demi d’euros d’accords commerciaux

Les investissements, les échanges commerciaux, l’immigration et la lutte contre le changement climatique ont été entre autres les sujets abordés au cours de cette assise. Concernant les investissements et les échanges commerciaux, le Premier ministre britannique a promis des accords commerciaux à hauteur de 7 milliards et demi d’euros entre les entreprises et autres sociétés britanniques et africaines.

Pour ce qui est de l’immigration, Boris Johnson a laissé entrevoir un avenir radieux pour les migrants désireux de se rendre dans le pays. selon lui, le Brexit devrait avoir pour effet de rendre le Royaume plus ouvert et plus accessible aux migrants. Enfin, le Premier ministre britannique promet de ne plus investir dans l’extraction de charbon et sa combustion pour la sauvegarde de l’environnement.