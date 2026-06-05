Bénin : Wadagni nomme 12 ministres conseillers, Gbadamassi prend la Défense

Deux semaines après son investiture le 24 mai 2026, le président Romuald Wadagni poursuit la structuration de son appareil présidentiel. Son premier gouvernement, formé le même jour, avait posé les bases de l’exécutif ; les nominations qui ont suivi dessinent progressivement le cercle rapproché du chef de l’État.

Par décret n° 2026-358 signé le 5 juin 2026, le président de la République du Bénin a nommé douze ministres conseillers à la Présidence de la République. Ce texte abroge le décret n° 2025-003 du 6 janvier 2025, qui régissait jusqu’alors les nominations à ces mêmes fonctions.

Gbadamassi à la Défense, quatre femmes dans l’équipe

La nomination la plus remarquée est celle de Rachidi Gbadamassi, ancien député et figure politique du nord du Bénin, désigné ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité. Nicaise Kotchami Fagnon hérite du portefeuille des Petites et Moyennes Entreprises, de la Promotion de l’Emploi et de la Formation professionnelle, tandis qu’Ayibatin Jonas Hantan est nommé aux Sports, à la Culture, aux Arts et à la Chefferie traditionnelle.

Les douze postes couvrent l’ensemble des grands secteurs de l’action publique : Infrastructures et Cadre de Vie, Affaires économiques, Justice et Relations extérieures, Agriculture, Famille et Action sociale, Santé, Énergie-Eau-Mines, Enseignements maternel et primaire, ainsi que l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique. Quatre femmes figurent parmi les nommés : Jeanne Adanbiokου Akakro, Eudoxie Dakpe, Mariam Djaouga Sacca et Rosine Dagniho.

Un dispositif présidentiel en construction progressive

Ces douze nominations s’ajoutent aux désignations déjà effectuées depuis l’investiture. Le 26 mai, Wadagni avait nommé huit personnalités aux fonctions clés de la Présidence, dont Wilfried Léandre Houngbédji comme ministre porte-parole du gouvernement, José Didier Tonato comme conseiller aux Infrastructures et Fulgence Primael Gbèkè comme chef de cabinet. Le 28 mai, le général d’armée aérienne Bertin Bada avait été placé au poste de conseiller à la Défense et à la Sécurité, fonction distincte de celle désormais confiée à Gbadamassi dans le collège des ministres conseillers.

Conformément à la Constitution béninoise, les décrets présidentiels sont publiés au Journal officiel de la République du Bénin, ce qui fixe leur date d’entrée en vigueur officielle. La prise de fonctions effective des douze ministres conseillers interviendra à compter de cette publication.