C’est dans une situation d’instabilité politique que la Syrie a récemment annoncé avoir été victime du sabotage de certains de ses oléoducs. En effet, hier lundi 27 janvier 2020, le gouvernement syrien de Bachar al-Assad a annoncé que des engins explosifs avaient été mis sur des pipelines offshore de la raffinerie de Banias, une ville portuaire de Syrie située entre Lataquié et Tartous. Ali Ghanem, le ministre syrien du pétrole a fait savoir à un média officiel que les points d’amarrage visés étaient à 3 kilomètres en mer et s’étendaient à 23 mètres sous l’eau. A en croire le gouvernement, les conséquences de ces explosions n’ont pas eu d’impacts sur le cours des opérations.

Six pipelines offshores abîmés en juin

Selon le ministère syrien en charge du pétrole, des « engins explosifs » ont été placés par des plongeurs pour détériorer les infrastructures destinés aux sous-marins qui déchargent des cargaisons via des oléoducs sous-marins. Au cours du mois de juin dernier, le gouvernement syrien avait indiqué qu’une partie étrangère avait pris d’assaut et abîmé six pipelines sous-marins, qui font la liaison entre les pétroliers du terminal de Banias. Cette tension avait coûté plusieurs dizaines de milliards d’euros au secteur syrien des hydrocarbures, dans un pays où la plupart des zones pétrolifères n’est pas contrôlée par le gouvernement.

Des terroristes responsables de cette attaque

Concernant le récent sabotage évoqué par le gouvernement syrien, le ministère syrien du pétrole a affirmé sans donner plus de précisions que «Les terroristes et leurs partisans» sont à la base de l’attaque des points d’amarrage des pétroliers à Banias.«Les techniciens ont immédiatement commencé à évaluer les dommages (…) pour commencer les réparations et mettre en place des plans alternatifs afin d’assurer le bon fonctionnement du terminal pour le brut et les autres dérivés» a souligné le ministère.