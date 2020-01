Le ministère turc de la Défense a déclaré vendredi qu’il avait convenu avec la Russie qu’un cessez-le-feu serait mis en œuvre dimanche dans la région d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, pour endiguer le flux de civils déracinés par la violence. Le cessez-le-feu qui devrait obliger à la fois le régime syrien et des factions armées pro-turques à s’abstenir de s’attaquer mutuellement. Mais selon Ankara, Damas n’aurait pas , malgré la trêve, arrêté ses frappes sur la région. Et ce mardi, le président Turc disait être prêt à s’impliquer personnellement pour faire respecter le cessez-le-feu.

« Ceci n’est pas une blague… »

Selon des observateurs, ce seraient des centaines de milliers de personnes à Idlib, qui auraient fui les zones de combat pour la frontières turque, depuis que ; l’artillerie syrienne aidée d’un renfort aérien russe, n’avait arrêtée de pilonner la région pendant plusieurs semaines. Avec l’intention de stopper le flux croissant de réfugiés arrivant sur son territoire, Ankara avait négocié et obtenu vendredi dernier une trêve avec la Russie, principal soutien de Damas dans la région. Une trêve qui devait entrer en vigueur Dimanche dernier à Minuit. Mais selon les autorités turques, les frappes syriennes s’étaient poursuivies après que le traité soit entré en vigueur.

Ce Mardi, alors qu’il s’adressait au groupe parlementaire de son parti l’AKP à Ankara, le président Erdogan de déclarer «Nous sommes déterminés à arrêter les tentatives du régime de Damas de violer le cessez-le-feu , nous-mêmes si nécessaire » et ajoutant comme à l’adresse particulièrement à Damas et à Moscow, « Ce n‘est pas une blague ». Pour Erdogan il était temps que « Tout le monde » comprenne et accepte que « la Turquie fait définitivement ce qu’elle dit ».

La Turquie abritait déjà quelques 3,6 millions de réfugiés syriens qui avaient fui le pays alors en pleine guerre civile. Cette fois, si les combats se poursuivaient à Idlib et que les flux de réfugiés n’étaient rapidement contenus, la Turquie pourrait voir jusqu’à trois autres millions de réfugiés se masser à ses frontières. Sur ce fait le président Erdogan avait été clair, son pays ne pouvait pas porter le fardeau d’un plus grand nombre de réfugiés, même s’il avait déclaré espérer que « le cessez-le-feu durera ».