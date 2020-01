L’affrontement sur le terrain commercial entre la France et les Etats-Unis dans le cadre de l’affaire relative à la taxation des géants du numérique n’aura pas lieu. Du moins, pas pour l’instant. Les deux présidents ont décidé de poursuivre les négociations et se sont inscrits dans la logique d’un accord international.

“Excellent!!!”

Les pourparlers vont se poursuivre dans le cadre de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Cette décision est intervenue suite à l’échange téléphonique qu’il y a eu entre Emmanuel Macron et son homologue américain le dimanche 19 janvier dernier.

« Excellente discussion avec Donald Trump sur la fiscalité du numérique ; Nous allons travailler ensemble sur un bon accord pour éviter toute escalade des tarifs » s’est réjoui l’actuel locataire de l’Elysée sur le réseau social de l’oiseau bleu.

Son homologue américain quant à lui s’est contenté de donner une petite réponse à cette publication toujours sur Twitter. « Excellent !!! » s’est-il exclamé de son côté. « Les deux dirigeants sont convenus qu’il était important de mener à bien des négociations couronnées de succès », a notamment laissé la présidence américaine par la suite.

Les produits français épargnés pour le moment

Cette entente pour le moment temporaire permet ainsi à la France de souffler un peu. Les produits comme les vins, les champagnes et rouges à lèvres français, les produits laitiers, les sacs à main en cuir et bien d’autres ne sont plus exposés à la menace américaine.

L’administration Trump avait menacé au mois de décembre de surtaxer jusqu’à 100% ces produits français. Ces taxes pourraient être évaluées à 2,4 milliards de dollars de produits. La menace américaine est en effet liée à la taxe de 3% que compte prélever la France sur les grandes entreprises du numérique.

Elle a idéalement pour cible surtout les géants américains du secteur, les Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple).