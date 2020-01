Cinq mois après le décès du roi du couper décaler DJ Arafat, sa mère a révélé les vraies causes de sa mort. Reçue sur une chaine de radio locale, Tina Glamour a fait sans ambages des déclarations sur tout ce qui a entouré la mort de son enfant sur l’émission ‘’ Rien à cacher’’. Selon l’actrice, DJ Arafat a été victime de la sorcellerie et de surcroit, venant du côté maternel.

D’après elle, son enfant a été dérouté spirituellement, et elle estime que lorsqu’on est victime d’une déroute spirituelle, on a plus conscience de ses actes. Mais à l’en croire, cette situation ne vient pas de loin, puisque « dans une famille, on ne peut pas livrer un enfant si un parent n’a pas donné son accord ».

Des réunions secrètes chez Arafat

« Mon fils a été victime de sorcellerie familiale, et ça vient du côté maternel. J’assume ce que je dis parce que ce sont eux qui sont venus s’exhiber dès que mon fils est décédé » a-t-elle déclaré. Pour preuve, elle a affirmé qu’après la mort de l’artiste, des personnes dont elle n’a pas connaissance sont venues ‘’patauger comme des reptiles’’ dans sa maison en faisant des réunions secrètes à son insu. « Et qui est à la tête de ça? Ma propre mère » a déclaré Logbo Valentine.

Selon Tina Glamour, même si elle aime bien sa mère, cette dernière ne peut pas lui arracher ce qui lui appartient. Elle a révélé par ailleurs que Mémé Dandi Hélène n’avait jamais consenti à sa relation avec Houon Pierre, le père de Ange Didier. C’est pour cela qu’elle a invité sa mère à ne s’immiscer dans les affaires concernant son enfant.