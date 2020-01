Une application pour la vie. En effet, une jeune adolescente de 14 ans a récemment été enlevée du côté de San José, en Californie. Toutefois, elle sera retrouvée saine et sauve grâce à l’application Snapchat, qu’elle aura activé au bon moment. Prévenant ses amies qu’elle était kidnappée et qu’elle ne savait pas où elle se trouvait, la jeune fille a pu compter sur la réactivité de tout le monde.

En effet, c’est via Snapchat que la jeune adolescente a réussi à contacter ses proches, affirmant ne pas savoir où elle se trouvait car elle venait tout juste de se faire kidnapper. Ses amies ont alors utilisé le service de géolocalisation de l’application pour déterminer sa position. Ils préviendront alors les forces de l’ordre qui n’auront pas de mal à la retrouver, saine et sauve. Une information confirmée dans un communiqué de presse par la police de San José.

Snapchat, son service de géolocalisation sauve une vie

La jeune adolescente elle, a été retrouvée dans une chambre d’un motel. À l’intérieur, se trouvait également un certain Albert Vasquez, 55 ans. Selon les premières informations, ce dernier serait tombé nez à nez avec sa victime dans une petite ville voisine. Il lui aurait alors donné plusieurs substances visant à la rendre totalement inconsciente. Il aurait ensuite appelé deux de ses complices afin de l’aider à la faire monter dans sa voiture.



C’est alors qu’il aurait pris la fuite, tentant de s’éloigner le plus possible de la zone de kidnapping. Une fois au motel, l’individu aurait eu le temps d’abuser de la pauvre jeune fille avant d’être arrêté, au même titre que ses deux complices qui, eux aussi, ont été retrouvé par les forces de l’ordre de San José.