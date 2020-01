Un homme noir voulant déposer des chèques dans une banque américaine a été interpellé par la police. L’incident s’est produit à la banque TCF de Livonia, à proximité de Detroit. Sauntore Thomas, un vétéran de l’US Air Force avait gagné une procédure judiciaire pour discrimination raciale qui l’opposait à son ancien employeur. Il s’était rendu dans la banque pour faire une ouverture de compte et déposer les chèques relatifs à la procédure. A ce moment, la directrice adjointe de la banque indique ne pas être en mesure de vérifier les documents, parce que le système de vérification rencontre un problème et qu’elle doit passer un appel.

Il ne s’est pas montré énervé

Revenant quelques minutes plus tard, la banquière fait savoir à Sauntore Thomas, que la personne qui s’occupe de vérifier les chèques est absente, tout en soulignant ne pas savoir quand elle sera de retour. L’homme indique ensuite à la directrice qu’il patientera dans le hall. « Elle a dit OK puis elle est partie. Dix minutes après, la police de Livonia est arrivée » a confié Sauntore Thomas à un média américain. Au nombre de quatre, les policiers lui demandent l’origine des fonds qu’il a l’intention de déposer. L’interlocuteur dit par ailleurs ne pas s‘être pas montré énervé. « Je voulais m’assurer de garder la tête froide, je ne voulais pas être le prochain à me retrouver allonger sur le sol en train de dire ‘je ne peux plus respirer’ » a-t-il martelé.

Les détails des chèques fournis

Ayant finalement eu l’occasion de contacter son avocat, celui-ci a fourni tous les papiers et détails justificatifs nécessaires. Aussi a-t-il montré le talon du chéquier, démontrant qu’il s’agit d’un véritable chèque. Cependant, l’homme assure que ces preuves n’ont pas suffi pour servir de preuve à la banque, puisque la directrice adjointe lui aurait dit : « On ne peut même pas prouver que c’est votre avocat au téléphone ». Le vétéran de l’armée américaine n’ayant finalement pas été arrêté a choisi clôturer tous ses comptes à la TCF et a décidé de déposer ses chèques dans une autre banque. Il a porté plainte contre l’agence de la TCF, tout en l’accusant de discrimination raciale.

Ces allégations ont été rejetées par un porte-parole de la banque, puisque selon lui la directrice adjointe est également une femme noire. Dans un communiqué envoyé à un média américain, il a présenté les excuses de la banque. « La police n’aurait pas dû être impliquée. Nous condamnons fermement le racisme et la discrimination sous toutes ses formes » a-t-il indiqué.