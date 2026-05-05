Ibrahim Traoré et ses 776 engins : les populations appelées à veiller sur leurs routes

Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a remis lundi 4 mai 2026 à Ouagadougou un lot de 776 engins de travaux publics à l’Agence Faso Mêbo. Le matériel est destiné à équiper quatre nouvelles brigades régionales chargées d’accélérer les chantiers d’infrastructure routière au Burkina Faso.

La cérémonie s’est tenue en présence des gouverneurs des régions bénéficiaires — Tannounyan, Djôrô, Nando et Nakambé — et du directeur général de l’agence, le commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé, qui a reçu les clés du parc matériel.

Un parc diversifié pour des chantiers décentralisés

Le lot comprend des véhicules pick-up, des semi-remorques, des niveleuses, des compacteurs, des pelles hydrauliques, des bulldozers, des camions-grues, des citernes ainsi que des centrales de concassage et d’enrobage. Ce dernier équipement permet aux brigades de produire sur place les matériaux nécessaires à la construction et au revêtement des chaussées, sans dépendre d’approvisionnements extérieurs.

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Chacune des quatre brigades est dotée d’un parc autonome pour intervenir directement sur le terrain dans sa région respective. L’Agence Faso Mêbo, créée sous forme d’initiative présidentielle avant d’être érigée en agence d’État, est l’opérateur principal des chantiers routiers nationaux, dont le projet d’autoroute 2×4 voies entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, long de plus de 320 kilomètres.

Les gouverneurs chargés de mobiliser les communautés

Au-delà de la remise du matériel, Ibrahim Traoré a adressé une instruction directe aux gouverneurs présents. « J’attends de vous de mobiliser surtout les populations. Si elles s’impliquent dans la construction des routes, c’est sûr qu’elles ne vont pas les dégrader », a-t-il déclaré selon la direction de la communication de la Présidence du Faso.

Cette consigne traduit une orientation précise : associer les communautés locales au suivi des infrastructures pour limiter leur dégradation, un problème récurrent sur les axes routiers burkinabè.

Avec ce déploiement, l’Agence Faso Mêbo dispose de brigades opérationnelles dans quatre nouvelles régions. La direction de la communication de la Présidence n’a pas précisé de calendrier pour les premières mises en chantier, ni indiqué si d’autres livraisons de matériel sont programmées pour les régions non encore couvertes.