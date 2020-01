La classe politique du Royaume-Uni connaît un chamboulement depuis quelques années maintenant. Les différents codes et préjugés qui étaient fortement ancrés dans la classe politique britannique sont en train de disparaître au fur et à mesure. C’est ainsi qu’un maire issu de l’immigration est devenu Maire de la ville de Londres et plusieurs autres personnalités de couleurs occupent des postes de responsabilités importants outre manche. Cependant, force est de constater qu’il existe toujours des discriminations qui ont la peau dure au sein de la classe politique anglaise.

Lors des dernières élections législatives, il y a eu une recomposition au sein du parlement avec l’entrée de parlementaires qui ont des origines diverses. Avec cette nouvelle donne, des députées noires ont raconté être victime de racisme de la part de leurs collègues à l’assemblée. La députée noire travailliste, Abena Oppong-Asare a livré ce samedi sur son compte Twitter, qu’elle fut confrontée à des situations très peu commodes dans le parlement. “L’autre jour, j’étais en train de parler avec (une autre parlementaire) devant la Chambre des communes, quand un député conservateur a marché droit vers moi pour me donner son sac et me demander de m’en occuper” a écrit l’élue qui dira que ce n’est pas la première fois qu’elle fait face à ce genres d’expériences.

De nombreux cas signalés

Florence Eshalomi, également parlementaire travailliste de couleur noire a indiqué qu’un député de son propre camp l’a confondu avec une autre élue noire. “Je pense que je devrais écrire mon nom sur mon front, comme les gens ont vraiment l’air d’avoir du mal à nous différencie” ironisera Abena Oppong-Asare. En 2016 déjà, une affaire pareille avait défrayé la chronique dans le pays de Sa Majesté, la députée travailliste Dawn Butler avait alors raconté qu’un élu lui avait sommé de quitter l’ascenseur réservé aux députés. “Cet ascenseur n’est vraiment pas fait pour le personnel d’entretien” avait lancé avec dédain le député à l’endroit de l’honorable Dawn Butler.