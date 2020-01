Cela fait maintenant plus de quatre mois que les médecins zimbabwéens sont en grève. Cette situation a provoqué une paralysie du système sanitaire publique, entraînant ainsi la mort de plusieurs centaines de personnes selon les observateurs et l’association des médecins séniors. Ceux-ci ont même parlé de « génocide silencieux » pour évoquer l’ampleur de la situation. Les médecins sont entrés en grève, afin de demander que leurs salaires soient indexés sur le dollar américain. Cela permettra d’affaiblir la montée de l’inflation qui intervient dans la plus grande crise économique de l’histoire du Zimbabwe. C’est dans ce contexte qu’un opérateur économique originaire du pays a décidé de faire une offre pour arrêter cette grève.

Une indemnité de subsistance de 300 dollars

Le milliardaire Zimbabwéen Strive Masiyiwa a donné son accord pour payer de sa propre poche les médecins en grève. Son entreprise déboursera à l’endroit de chaque médecin, une indemnité de subsistance de près de 300 dollars, alors que la majorité percevait un salaire mensuel inférieur à 100 dollars. La société mettra également à la disposition des médecins un moyen de transport leur permettant aller au travail. Cette aide du milliardaire a pu être possible par le biais d’un fonds qu’il a lui-même créé. Après avoir accepté cette offre de Strive Masiyiwa, les médecins ont accepté de reprendre leurs postes au travail.

Cette contribution de l’opérateur américain se fera pendant six mois. Cependant, on n’a aucune idée de ce qui se passera après cette période. Notons que cette grève a été l’une des plus longues de l’histoire du Zimbabwe.