A quelque chose, malheur est bon dit-on le plus souvent. Ce sera le cas pour un malvoyant polonais qui a recouvré la vue à la suite d’un accident de circulation. Il s’agit en effet d’un homme qui avait presque perdu la vision depuis près de deux décennies. Selon Polsat News, le média polonais qui a relayé l’information, cette cécité était due à une réaction allergique qui lui avait engendré des problèmes de rétine à l’œil droit et quant à l’œil gauche, il ne percevait que les contours et les sources de lumière très fortes.

Percuté par une voiture, l’homme a reçu une fracture de la hanche. Conduit par la suite à l’hôpital où il a reçu des soins pendant deux semaines, le moment venu pour lui de quitter l’hôpital pour sa maison, à sa grande surprise et à la surprise des médecins, sa vision était pratiquement revenue à la normale.

Une guérison miraculeuse

D’après la chaîne d’information Polsat News, les médecins n’étaient pas parvenus à expliquer cette guérison qui était considérée comme miraculeuse parce que l’homme avait refusé de participer à tous tests pour savoir de ce qu’il en ait. Ils ont mentionné par ailleurs, qu’elle pourrait être liée à la multiplicité des médicaments qu’ils lui avaient prescrits au cours du traitement de son problème de hanche.

L’individu lui-même pour sa part, a affirmé que sa guérison serait due aux deux coups qu’il avait reçus lors de l’accident. Le premier contre le capot du véhicule et le second contre le goudron lorsqu’il était tombé.