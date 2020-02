Juan Branco, avocat engagé au cœur de l’affaire Pavlenski, qu’il devait d’ailleurs défendre avant de voir le parquet lui refuser ce droit, continue d’attaquer le pouvoir actuellement en place en France. En effet, selon lui, l’exécutif tenterait de le faire taire afin de ne pas plonger Paris dans l’embarras.

Cette attaque intervient quelques heures seulement après que Branco ait reconnu avoir directement écrit à Salah Abdeslam, extrémiste qui a notamment participé aux attaques terroristes de novembre 2015, en France. Interrogé par Sud Radio, Branco a reconnu avoir voulu le défendre en mettant en avant une proximité notamment au niveau de l’esprit, dénonçant cependant les actions auxquelles Abdeslam a pu prendre part. Des lettres qu’il assume parfaitement avoir envoyé. À ce sujet, il a ainsi confirmé que son devoir d’avocat était de défendre celles et ceux qui sont indéfendables. Toutefois, il semble persuadé que l’exécutif a mis les mains sur ces lettres envoyées à un homme qui, un temps durant, fut le fugitif le plus recherché en France.

Juan Branco, un avocat qui suscite le débat

Selon lui, le pouvoir les a ainsi intercepté et pourrait les utiliser au moment où ils chercheront à mettre fin aux agissements de Branco. Il semblerait donc, à ses yeux, que l’exécutif ait placé une sorte de cible sur sa tête et, aux abois, n’hésitera pas à sortir ces énormes dossiers afin de détourner l’attention et détruire la réputation du jeune homme. Une attitude qu’il n’hésite pas à dénoncer, ajoutant qu’avec la chute de Griveaux, pilier de la macronie, la situation pourrait bien se tendre davantage.

Avocat polémique, Juan Branco a récemment fait le buzz à l’occasion d’un entretien accordé du côté de BFM TV. Vivement interpellé par son interlocutrice, Apolline de Malherbe, contre qui il a d’ailleurs déposé une plainte au CSA, Juan Branco a longtemps dénoncé le rôle du pouvoir dans l’affaire Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement, qui a vu certaines de ses vidéos pornographiques se retrouver sur les réseaux sociaux. Candidat à la mairie de Paris, il a été forcé de démissionner suite à ces divulgations.