L’affaire de la sextape de l’ancien candidat LREM Benjamin Griveaux, à la mairie de Paris avait créé un grand tollé en France. Des images à caractère sexuel et des messages privés avaient été partagés sur les réseaux sociaux, poussant l’homme politique à renoncer à la course à la mairie de la ville lumière. L’artiste russe Piotr Pavlensky qui avait reçu l’asile politique en France, avait toujours revendiqué être à l’origine de la publication de ces vidéos, évoquant une motivation politique.

Il avait volé la vidéo

Dans une interview accordée à un média américain ce vendredi 21 février 2020, l’activiste politique russe a dit comment il s’y est pris pour entrer en possession de la vidéo à polémique. Piotr Pavlensky a assuré avoir volé ladite vidéo dans l’ordinateur de sa compagne Alexandra de Taddeo. A l’en croire, cette dernière ne savait pas qu’il avait trouvé son ordinateur «et qu’[il] avait pris cette vidéo. [La vidéo] a été publiée et elle a commencé à être diffusée et après elle ne pouvait plus rien faire ».

Ils ont tous été mis en examen

Il a également fait savoir qu’Alexandra de Taddeo « n’était pas contente » qu’il ne lui demande pas. Par ailleurs, la compagne de Piotr Pavlensky est mise en examen et est en garde en vue. Elle a confirmé avoir été la destinataire des vidéos intimes, mais nie les avoir partagées. Son compagnon quant à lui a été mis en examen, mardi dernier pour « atteinte à l’intimité de la vie privée » et « diffusion sans l’accord de la personne d’images à caractère sexuel ».