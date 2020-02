L’affaire de l’homme politique français Benjamin Griveaux n’a pas fini de livrer tous ses secrets. Il y a quelques semaines, l’activiste russe Piotr Pavlensky avait publié sur internet des vidéos à caractère intime de l’ancien porte-parole du gouvernement français. Cela avait créé un grand tollé en France, et particulièrement dans la classe politique française. Suite à la publication de ces images, le politicien de 42 ans avait renoncé aux élections municipales de Paris.

Le couple a été mis en examen

Piotr Pavlensky avait avoué avoir pris lesdites vidéos dans l’ordinateur de sa compagne Alexandra de Taddeo, sans le consentement de cette dernière. Depuis le couple a été mis en examen pour « atteinte à l’intimité de la vie privée par enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel » et « diffusion sans l’accord de la personnes d’un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement ou par elle-même ».

Une discussion sur la mode

Alexandra de Taddeo et son compagnon se trouvent actuellement sous contrôle judiciaire. Cependant, alors qu’on croyait que ces mesures suffiraient pour calmer l’ardeur de Piotr Pavlensky, une nouvelle vidéo a refait surface. L’élément aurait été obtenu par un média français. Sur la vidéo, on voit le russe consulter et enregistrer une discussion entre Benjamin Griveaux et Alexandra de Taddeo. Même si ces derniers parlent sur la mode, on y décèle un ton séducteur.

Sur la vidéo, on peut voir Piotr Pavlensky défiler une conversion privée sur Instagram, qui date du 18 mai 2018. Pour prouver qu’il s’agit bien de Benjamin Griveaux, il clique sur la photo de profil de celui-ci pour faire voir qu’il s’agit bien du compte officiel de l’ancien porte-parole du gouvernement français.