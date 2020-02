Entre Joachim Son-Forget, ancien député LREM et Alexandre Benalla, ancien proche d’Emmanuel Macron, l’amitié est réelle. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, les deux hommes se mettent en scène sur les réseaux sociaux, montrant à qui veut le croire, qu’ils sont étroitement liés. Récemment, l’élu a d’ailleurs demandé à ce que l’ancien chargé de sécurité du président Macron, soit engagé comme étant son assistant parlementaire.

Dans les faits, Son-Forget a créé son propre parti, baptisé Valeur Absolue. Benalla y est très engagé et, à ce titre, Son-Forget souhaitait le recruter, comme collaborateur bénévole. Une demande finalement rejetée par l’Assemblée, désolant de fait le député des Français à l’étranger, qui fustigeait la lenteur de la décision, la procédure ayant pris beaucoup plus de temps qu’à l’accoutumée. Les décideurs eux, ont toutefois avancé une bonne raison afin de justifier leur refus.

Benalla, assistant parlementaire ?

À leurs yeux, Benalla travaille désormais dans le conseil, le lobbying. De fait, il est strictement interdit dans le règlement de l’Assemblée, d’avoir un collaborateur, même occasionnel, travaillant dans ce secteur professionnel. Résultat, s’il souhaite se lancer en politique, Alexandre Benalla, un temps pressenti pour se présenter aux élections municipales de Saint-Denis, devra abandonner ses activités lancées à la suite de ses déboires judiciaires.

Son-Forget a des projets pour son protégé

Si la question n’est pas encore à l’ordre du jour, Son-Forget lui, n’en démord pas et affirme avoir toujours des projets et des ambitions politiques pour son protégé. Selon lui, le passif et le vécu de Benalla pourraient lui permettre de toucher une tranche de population qu’il n’a pas l’habitude de rencontrer. Une association à haut risque certes, mais qui pourrait bien faire des ravages dans le paysage de la politique française.