L’Allemagne traverse une autre journée sombre. Après l’attentat qui avait eu lieu le mercredi dernier à Hanau, à proximité de Francfort, dans lequel neuf personnes ont péri dans des fusillades, c’est un conducteur de voiture qui a récemment foncé sur des participants d’un carnaval.

« Il y a des dizaines de blessés »

Les faits se sont déroulés ce lundi 24 février 2020, en début d’après-midi, dans le village de Volksmarsen situé au centre de l’Allemagne, dans l’Etat régional de Hesse. Le nombre précis de victimes n’a pas encore été précisé. « Il y a des dizaines de blessés, y compris des blessés graves » a indiqué un porte-parole de la police allemande.

Un jour important pour les Allemands

Notons que la scène a eu lieu au cours d’une journée très particulière pour les citoyens allemands, puisqu’ils célèbrent le « lundi des roses », qui est le moment le plus fort de la période des carnavals dans le pays. La police locale a indiqué que le conducteur du véhicule a été interpellé, même si on n’a toujours aucune idée concernant les motivations du suspect et les circonstances de l’incident.

Plusieurs témoins ont aperçu plusieurs victimes au sol. Suite à l’incident, de nombreux secours ont été dépêchés sur les lieux. « Par mesure de précaution » la police a annoncé la suspension de tous les défilés de carnaval dans l’Etat-région de Hesse.