La mort tragique de Lady Diana avait cruellement affecté ses deux fils les princes William et Harry. Mais Harry, alors enfant âgé de 12 ans avait particulièrement été traumatisé par ce moment difficile. Le prince est revenu sur ce moment difficile à la soirée organisée par la banque américaine JPMorgan Chase pour ses gros clients. C’était ce jeudi soir à Miami.

Le prince Harry et sa femme Meghan faisaient leur première apparition publique depuis leur renoncement aux attributs et autres titres de la royauté britannique. Ils étaient en effet les invités vedettes à la soirée de JPMorgan Chase qui rassemblait plus de 300 personnes choisies parmi sa clientèle huppée. L’occasion pour le prince Harry de se prononcer en public pour la première fois depuis son divorce d’avec la famille royale.

Aucun regret pour Harry et Meghan

Le prince Harry dit ne pas regretter d’être parti du giron de la famille royale. Car il n’a jamais oublié le traumatisme vécu après la mort de sa mère dans des circonstances tragiques. Il dit qu’il ne voudrait donc pas qu’il arrivât la même chose à ses enfants et à son épouse. Voilà donc ce qui aurait principalement justifié sa décision de mener une vie plus simple et de laisser certains avantages liés à son appartenance à la famille royale. Car après la mort dramatique de sa mère Lady Diana, le prince avait dû suivre un traitement du fait de sa santé mentale en difficulté. Il avait dû avoir recours aux services d’un spécialiste en santé mentale pour une thérapie qu’il suivait depuis plusieurs années.

Une première apparition du prince qui a fait beaucoup parler les tabloïds britanniques. Beaucoup supputent que le prince et sa femme auraient empoché la belle somme de 400 000 livres soit environ 686 000 dollars pour apparaître à cette soirée. La Banque JPMorgan Chase contactée n’a pas voulu commenter ces allégations.