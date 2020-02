Dua et Dalal, respectivement âgées de 22 et 21 ans, sont d’origine saoudienne. Ayant vécu toute leur vie du côté du Royaume, les deux sœurs prendront une décision radicale à l’occasion d’un séjour en Turquie en compagnie de leur famille. En effet, elles fuiront et décideront de rester sur place afin de ne plus retourner chez elles.

Interrogées par Alice Gauvin dans le cadre d’un reportage prochainement diffusé sur France 2, les deux sœurs vivent désormais une vie pleine mais compliquée, via laquelle elles se redécouvrent en utilisant notamment les réseaux sociaux afin de raconter leur histoire. Toutes n’ont toutefois pas eu la même chance. En 2017, Dinah Al Lasloom tente de quitter son pays et prend un vol en direction de l’Australie. Arrivant à Manille, elle diffusera un appel à l’aide sur Twitter. Très vite, les autorités l’intercepteront et la renverront de force du côté de Riyad. Depuis, elle n’a plus donné aucun signe de vie.

Deux jeunes femmes quittent l’Arabie Saoudite

Dua et Dalal elles, ont profité d’un voyage à Istanbul afin de fuir. Quittant leur famille sans argent ni téléphone, elles tomberont entre les mains d’un mafieux syrien qui tentera alors de les revendre à leur propre famille. Elles pourront toutefois compter sur le soutien d’un ancien activité saoudien, désormais en exil, qui leur viendra en aide. Aujourd’hui, cette situation les plonge dans un grand danger puisqu’au Royaume, voire une fille fuir sa famille et le crier haut et fort est très mal vu. Il faut dire que leur père, très croyant, avait de nombreux projets pour ses filles, dont le mariage.

Dans les faits, rien n’a changé

Homosexuelle, Dua aurait ainsi été forcée d’épouser un homme plus âgé qu’elle et surtout, très rigoriste. De fait, elle se serait retrouvée bloquée à vie d’autant qu’à 22 ans, forcée de dire oui à l’un des hommes présentés par son père, assez rapidement. Autre argument avancé, les études. Les deux jeunes femmes souhaitent apprendre, chose qui aurait été totalement impossible en Arabie Saoudite. Enfin, le système de tutelle, à savoir passer sa vie sous la coupe d’un homme (père, mari, oncle, juge, frère), ne leur convenait absolument pas. Cette décision de quitter leur foyer a d’ailleurs été la première qu’elles ont pu prendre.