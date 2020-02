Philippe Lalliot, ambassadeur de la France au Sénégal a été l’invité de Babacar Fall dans l’émission Grand Jury sur la Rfm ce dimanche 09 février. Le diplomate s’est prononcé sur plusieurs questions notamment celle de la mise en circulation du Train Régional Express (TER) annoncée en avril 2020 par les autorités locales. Pour le diplomate français, le TER ne pourra pas être opérationnel à cette date. Une affirmation soutenue par la société chargée de l’exploitation du TER.

“Il reste encore un certain nombre de choses à faire”

Philippe Lalliot précise que la mise en service du Train Express Régional n’est techniquement pas possible du fait de la nécessité de procéder à une phase de test pour une sécurité optimale. Il souligne également l’installation de moyens logistiques et informatiques indispensables au fonctionnement à plein régime du TER. “Il reste à faire un certain nombre de choses qu’on ne voit pas, mais qui sont absolument indispensables pour que le train roule à son maximum de performance et en parfaite sécurité.” souligne l’ambassadeur français.

Début des des phases test en avril selon SenTER

S’exprimant ce lundi sur les ondes de la Rfm, le directeur général de la Société nationale de gestion du Train express régional (Senter), Abdou Ndéné Sall semble être en phase avec le diplomate français. Selon lui, “le président a toujours dit que le TER va commencer lorsque les travaux seront terminés totalement. Et que tous les tests de conformité, de sécurité et de sûreté seront faits“. Abou Ndéné Sall poursuit que les phases de test débuteront au mois d’avril et se prolongeront pendant deux à trois mois.