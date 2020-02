En visite aux chantiers du projet de réhabilitation des résidences de l’Université Cheikh Anta Diop le Dakar, Le directeur général du Coud, Ablaye Sow, a abordé la question liée à la sécurité. Ce dernier aurait constaté un manque d’extincteurs au niveau du temple du savoir qui a d’ailleurs été récemment le théâtre d’un incendie.

De nouveaux systèmes de lutte contre les incendies

La question de la sécurité semble représenter une partie intégrante du projet de réhabilitation de l’université en collaboration avec AMSA qui a pour but d’en augmenter la capacité d’accueil selon le Directeur du COUD. Le successeur de Cheikh Oumar Hann aurait déclaré lors de la visite : “on a constaté le manque d’extincteurs de manière visible après l’incendie. Et nous sommes dans le processus d’installation d’extincteurs dans les pavillons. Mais avec le projet, AMSA avait déjà prévu d’installer des systèmes d’alertes et de lutte contre des accidents pareils“

L’ incendie qui s’est déclaré dernièrement au niveau du restaurant central du pavillon A de l’Université Cheikh Anta Diop avait causé des pertes matérielles qui n’ont cependant pas empêché au restaurant de reprendre du service quelques jours seulement après le sinistre. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause réelle du feu.