“Pray for Me” est une chanson du chanteur canadien The Weeknd et du rappeur américain Kendrick Lamar. Ce single ferait partie de l’album de la bande originale du film ‘’fantastique’’ des studios Marvel, Black Panther. La chanson sortie en février 2018, serait la seconde collaboration entre les deux artistes. Seulement, selon un groupe musical new-yorkais, “Pray for Me” serait une reprise non autorisée de l’un de leurs titres ‘’ Sunrise’’. Et le groupe new-Yorkais, Yeasayer, aurait à cet effet intenté contre ‘’Pray for Me’’ et ses auteurs, un procès en plagiat.

‘’Yeasayer’’ réclame des royalties

Yeasayer serait un groupe de rock indépendant américain, originaire de Brooklyn, à New York. Formé en 2006, le groupe se disloquait en fin 2019. ‘’ Sunrise ’’ serait l’un de leur premier tube sorti en 2007, mais le tube n’aurait pas connu grand succès. Par contre, l’album ‘’ Black Panther’’ qui avait constitué la bande original du film de même nom, et produit par Kendrick Lamar, avait été tout de suite un succès commercial, avec justement ‘’Pray For Me’’ positionné peu de temps après sa sortie à la 7ème place du classement Billboard Hot 100.

Un succès dont Yeasayer, avait l’intention de profiter, car selon la plainte déposée ; le groupe de rock aurait affirmé que Lamar et The Weeknd auraient pour ‘’Pray For Me’’, utilisé une «performance chorale distinctive» particulière «composée de voix masculines chantant dans leurs registres les plus élevés, avec un vibrato animé et pulssant».

Une particularité sonore que Lamar et The Weeknd auraient donc tiré de ‘’Sunrise’’ faisant seulement quelques ajustements pour camoufler le plagiat. En substance, l’ancien groupe de rock réclamait de la justice américaine qu’elle lui fasse droit en reconnaissant dans un premier temps le plagiat, et ensuite en interdisant la vente et la diffusion du titre jusqu’à paiement des dommages-intérêts et des droits sur les bénéfices à venir que le titre pouvait générer. Une bataille judiciaire en perspective.