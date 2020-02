La NBA, plus prestigieuse ligue de basket au monde s’apprête à débarquer sur le continent africain. La NBA représente un véritable mastodonte au sein du sport mondial. D’aucuns la considère comme la plus puissante institution sportive au monde après la FIFA. De nombreuses légendes du sport ont évolué au sein de la ligue américaine de basket contribuant à rendre populaire ce sport qui est pratiqué partout dans le monde. La NBA a aussi vu passer de grands basketteurs issus du continent africain, on peut citer le nigérian Hakeem Olajuwon, le soudanais Manute Bol ou encore le congolais Dikembe Mutombo.

Ces pionniers ont ouvert la porte pour toute une génération de talentueux joueurs africains qui représentent valablement le continent au sein de la NBA. Des joueurs comme les camerounais Pascal Siakam, Joel Embiid et le sénégalais Gorgui Dieng sont régulièrement cités comme des références en NBA. Conscient du vivier phénoménal qu’il y a en Afrique, la NBA a décidé d’y implanter une ligue qui va permettre de détecter à long terme des talents. Cette ligue est la Basketball Africa League, il s’agit d’une NBA africaine qui va rassembler 12 équipes venues des 04 coins de l’Afrique.

Un formidable tremplin

La Basketball Africa League sera officiellement lancée le 13 mars prochain, il s’agit là d’une formidable opportunité qui va permettre le développement du Basketball sur le continent africain. “Je ne peux pas expliquer à quel point je suis heureux pour la NBA. C’est un rêve devenu réalité pour mon continent et pour les futures générations d’Africains qui vont avoir la chance de jouer à ce sport à un autre niveau et peut-être de jouer aussi en NBA” a déclaré la légende congolaise Dikembe Mutombo.

Les premiers responsables de la NBA se sont également félicités de la mise en oeuvre de ce projet qui annonce de grandes perspectives pour l’Afrique et la NBA. Grâce à la Basketball Africa League, le continent africain disposera d’infrastructure de haut standing pour la pratique du basket. Joel Embiid, la star des 76ers de Philadelphie a exprimé toute sa joie de voir s’implanter la NBA en Afrique, il s’est exprimé en ces termes: ” Il y a beaucoup de talent en Afrique. Beaucoup de talents uniques que le monde ne soupçonne même pas. Quand tu regardes les joueurs africains qui ont réussi en NBA, dites vous qu’il y a sans doute quelqu’un de meilleur que moi ou qui a le potentiel pour l’être dans le futur. Donc je pense que c’est une superbe initiative“