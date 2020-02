Au Bénin, la consommation de stupéfiants dans les établissements scolaires inquiète les autorités. Le ministre de l’enseignement secondaire Mahugnon Kakpo a tenu avec son collègue de la santé Benjamin Hounkpatin et le procureur de Cotonou Mario Mètonou , une réunion sur le sujet hier vendredi 07 février à Cotonou.

Le ministre Mahugnon Kakpo a fait savoir qu’il y a des informations relatives à des déviances au niveau des apprenants qui lui parviennent de plus en plus des établissements. Et « le gouvernement ne peut pas rester sans agir ». Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a quant à lui énumérer les effets néfastes de ces déviances sur la santé physique et mentale des apprenants.

Du point de vue physique par exemple, il a fait savoir que ces stupéfiants peuvent provoquer chez l’apprenant des « malaises, des nausées, des vomissements, entraînant une maladie » qui peut l’empêcher d’aller au cours. Le procureur du tribunal de première instance de Cotonou Mario Mètonou, a invité les parents d’élèves à prendre leurs responsabilités de même que les dirigeants d’écoles et les commissaires d’arrondissements.

L’enquête est menée par l’Ocertid

« J’en appelle à la responsabilité des parents d’élèves, surveillez vos enfants. J’en appelle à la responsabilité des dirigeants d’écoles, renforcez les mesures de surveillance de vos établissements, et les commissaires d’arrondissements, renforcez les patrouilles aux abords des établissements scolaires » a-t-il déclaré.

Selon la radio Océan Fm M Mètonou a par ailleurs annoncé que cinq élèves mineurs ont consommé un gâteau d’anniversaire avec du cannabis dans le mois de janvier. Une enquête a été ouverte par l’OCERTID (Office central de répression du trafics illicite des drogues et des précurseurs) .