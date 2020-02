Au Bénin, les élections communales auront lieu le 17 mai prochain. A l’approche de cette joute, les formations politiques montrent leurs muscles. Les deux partis de la mouvance présidentielle (L’Union Progressiste et le Bloc Républicain) communiquent abondamment sur les défections dans les rangs de l’opposition à leur profit.

“Quand on dit que c’est Fcbe, ça fait peur”

Du côté de l’opposition notamment des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), on va également sur le terrain pour tester sa popularité. Le secrétaire national exécutif de cette formation politique était d’ailleurs sur le terrain il y a quelques jours avec l’ancien ministre Alassane Soumanou Djimba.

Interrogé sur cette sortie par les journalistes de Canal 3 au cours de l’émission Actu Matin d’hier jeudi, Paul Hounkpè a indiqué que la population avait « soif » de les voir. « Vous connaissez comment nous avons animé la vie politique au cours des dix ans du Président Boni Yayi. La population a soif. Les gens veulent nous voir. Et, donc nous avons voulu une petite réunion avec des délégués d’un certain nombre de localités. Et vous comprenez que quand on dit que c’est Fcbe, ça fait peur » a-t-il déclaré.

Pour que le peuple comprenne qu’il n’y a plus de division au sein des FCBE

Pour lui donc, tout le monde avait envie de les revoir sur le terrain. Ce qui justifie d’ailleurs la foule qui est sortie. Quand on lui demande si c’était un test de popularité, il répond par l’affirmative.L’homme annonce d’ailleurs une « gigantesque sortie » les jours à venir avec tout le reste des responsables du parti « pour que le peuple comprenne qu’il n’y a plus « de division au sein des Fcbe ».

L’autre question abordée avec Paul Hounkpè c’est la discrétion de l’ancien président Boni Yayi depuis son retour au pays en décembre 2019. Pour le Sen du parti, c’est connu de tout le monde que Boni Yayi aime sortir mais « maintenant, il s’est temporisé. C’est une manière de revoir nos armes, notre style, notre manière de faire, notre façon de conduire les choses » explique-t-il, ajoutant que l’essentiel est de conquérir le pouvoir en 2021.